Kaczyński mocno oparł się o prawą ścianę

Grzegorz Schetyna przekonał mnie tym, że Platforma potrzebuje dużej, dobrze zorganizowanej grupy polityków o konserwatywnych poglądach. Zresztą to samo mówili mi nawet ci politycy, którzy reprezentują lewe skrzydło PO - mówi Paweł Poncyljusz, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

Plus Minus: Pan jest uzależniony?

Od polityki – tak.

Detoks nie pomógł?

Był nieskuteczny, skoro wracam. Moje doświadczenia z biznesem są takie, że odbijałem się od ściany, czyli od moich kolegów parlamentarzystów i ministrów. Starałem się im tłumaczyć pewne rzeczy...

Teraz pan chce, żeby od pana się odbijano?

Chcę, żeby ci sami ludzie musieli się ze mną zmierzyć – jako posłem, i wtedy może uda się zrobić coś dobrego. Gdy mówiłem, że trzeba w Polsce zrobić politykę dronową, to nie chodziło mi o to, że trzeba zrobić slajdy na konferencji. Jak się chce postawić na elektromobilność, to nie zamawia się projektu samochodu osobowego w niemieckiej firmie, tylko wspiera finansowo polskie podmioty, które produkują komponenty w tej branży. Dziś są tylko szumne zapowiedzi na konferencjach rządu, a reszta po staremu, czyli przedsiębiorco, radź sobie sam! A jeśli mówimy o patriotyzmie gospodarczym, to on nie może polegać na obiecywaniu złotych gór, że przyszłoroczny budżet p...

