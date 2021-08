Robert Mazurek: Kilka smutnych pytań PAP/EPA

Po cośmy tam byli? To pytanie dźwięczy w głowie podczas oglądania przerażających filmów z Afganistanu cały czas, nie daje spokoju. Nie potrafię patrzeć na te zdjęcia ot tak, po prostu z zainteresowaniem. No bo po co, skoro dwadzieścia lat później wszystko wygląda tak, jak było?