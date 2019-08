Robert Gwiazdowski: Szkoda, że Balcerowicz nie był takim liberałem

Politycy zasłaniali się przedsiębiorcami jak tarczą przed roszczeniami pracowników. To dlatego 500+ spotkało się z takim entuzjazmem. Bo skoro przez 30 lat ludziom wyłącznie zabierano dużo pieniędzy, a nagle część zaczęto im oddawać, to nie posiadali się z radości - mówi Robert Gwiazdowski, prawnik, ekonomista, założyciel ruchu politycznego Polska Fair Play.

Plus Minus: Dlaczego szanowany wykładowca, uznany ekspert od podatków, postanowił się zająć polityką? Pozazdrościł pan Ryszardowi Petru?

Dlatego, że wkurzyli mnie politycy, łącznie z Ryśkiem Petru. Prawdę mówiąc, wkurzali mnie od dawna, ale ostatnio bardziej, głównie z tego powodu, że skaczą sobie do oczu bez powodu, a nie zajmują się sprawami ważnymi. Pomyślałem, że trzeba przedstawić ofertę innego zachowania i innych spraw, którymi trzeba się zająć. I to zrobiłem.

I co się wydarzyło?

No właśnie nic. Zgłosili się Bezpartyjni Samorządowcy, żebyśmy spróbowali zrobić coś razem. Odzywali się też politycy różnych partii, ale nie po to ogłosiłem, że chcę coś zmienić na scenie politycznej, żeby się do kogoś z tej sceny politycznej przyłączyć. Ponieważ większego zainteresowania moim projektem nie było, postanowiłem go zamknąć. W biznesie podstawową sprawą jest ograniczanie strat. Nie miej nadziei, że się odkujesz.

Trzy m...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Czytaj w e-prenumeracie E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ