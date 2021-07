Trampki cenniejsze niż złoto

Kolekcjonerska pasja przekracza kolejne granice. Do światowych domów aukcyjnych zaczynają się wdzierać produkty modowe. I biją rekordy. Niektóre unikatowe buty sportowe uzyskują dziś wyższe ceny niż dzieła uznanych malarzy.

Buty jak buty, pomyśli zapewne większość ludzi. Zwykłe, sportowe. U nas nazwano je kiedyś adidasami, bo wtedy była to najbardziej znana marka na rynku i nazwa przyczepiła się do nich na stałe, mimo protestów konkurencji: Pumy, New Balance, Nike... Adidasy stały się nazwą generyczną. Po francusku „basket" (od gry w koszykówkę), po angielsku sneakersy, po włosku tak samo. I po polsku także powoli przechodzimy na tę angielską nazwę.

Jeszcze jakieś 20 lat temu takie buty można było znaleźć w sportowych szatniach. Dzisiaj stały się masową modą, nosi je cały świat, od dzieci po staruszków, którzy odkryli, jak są wygodne. Dla młodych ludzi są formą ekspresji – twój but mówi, jaką wyznajesz muzykę, jakich masz idoli sportowych. Nowe modele są kołem napędowym całej branży fashion. Sektor, jak podaje „New York Times", ma wartość 115 miliardów rocznie. Nic na rynku mody nie sprzedaje się dzisiaj tak dobrze.

Stały się takim fenomenem spo...

