Morata, Linette, Nowakowska. Najtrudniej im wygrać z hejterami Hiszpański piłkarz Alvaro Morata boleśnie odczuł to, że jego reprezentacja słabo zaczęła Euro POOL/AFP, Andy Rain

Hejt w internecie to duży problem dla sportowców, coraz częściej jego źródłem są przegrywający w zakładach bukmacherskich. – Chciałbym, żebyście mieli okazję wejść w moje buty i przekonać się, jak to jest przeczytać, że ktoś życzy ci, by twoje dzieci umarły – mówił podczas Euro hiszpański piłkarz Alvaro Morata.