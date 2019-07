Życie przez małe ż

Przebić się przez legendę Charlesa Bukowskiego nie jest łatwo. To jeden z tych pisarzy, którzy mnożą tropy, zacierają ślady, żeby za chwilę zza akapitu krzyknąć: „tutaj jestem!". W wywiadach zebranych czytelnik bawi się jego kreacjami, czytając o pijackich wystąpieniach na prestiżowych uniwersytetach czy kolejnej meliniarskiej awanturze.

Co prawda ta strona życia Bukowskiego została dokładnie przemielona przez popkulturę, dlatego siłą tej publikacji jest co innego. To niebywała okazja do prześledzenia ewolucji pisarza. Fascynująca jest jego droga życiowa od autodestrukcyjnej młodości poprzez koszmar ośmiogodzinnego dnia pracy aż po status niemalże mędrca, choć na stare lata nadal potrafi przepuścić majątek na wyścigach konnych i wypija butelkę wina do snu.

Lektura jego wywiadów to niejako przyglądanie się, jak z czasem wygładzają się kanty jego osobowości i z wiekiem łagodnieje, nie degenerując się w zgorzkniałego starca. Przeciwnie, promieniuje empatią, która prześwituje spomiędzy tych rozmówek. „Żeby się ogrzać, bierz wino, a nie narkotyki, i spróbuj jakoś to przetrzymać" – mówi w rozmowie o bezdomnych w Ameryce.

Momentów poruszających jest tu więcej, bo i sam Bukowski uważał się za człowieka wrażliwego i sentymentalnego, ale ciekawy jest także wtedy, kiedy sam sobie...

