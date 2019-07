Powrót do natury, powrót do rzeczy ważnych BE&W

Jarema Piekutowski

Kulturę przeciwstawia się czasem naturze, ale czy słusznie? We współczesnych pomysłach na „powrót do natury" jest wiele naiwności i uproszczeń. To, że coś jest naturalne, nie oznacza od razu, że na pewno będzie korzystne lub bezpieczne dla człowieka. A jednak nie bez powodu przyroda cały czas nas przyciąga.