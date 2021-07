Euro. Mistrzostwa niespodzianek

Za tydzień poznamy nowego mistrza Europy. Nie wiemy, kto nim zostanie, historia uczy, że prawdopodobieństwo niespodzianki jest w tych rozgrywkach większe niż na mundialu.

Nie zdarzyło się w dziewięćdziesięcioletniej historii mistrzostw świata, aby tytuł zdobyła drużyna niewymieniana w grupie faworytów. No, może Niemcy Zachodnie w roku 1954. Pokonały Węgrów dzięki konsekwentnej taktyce, za którą aż do finału trener Sepp Herberger był krytykowany, dzięki Adiemu Dasslerowi, który wymyślił wkręcane długie kołki do butów, w sam raz na błotniste boisko, oraz środkowi dopingującemu o nazwie Pervitin, sprawdzonemu przez Luftwaffe, Wehrmacht, a w Wilczym Szańcu nawet przez samego Führera.

Wszystkie tytuły mistrzowskie Urugwaju, Brazylii, Włoch, Anglii, późniejsze Niemiec, Argentyny, Hiszpanii i Francji, nawet jeśli zdobywane po ciężkiej walce, nie były kwestionowane. Ich zdobywcy na nie zasługiwali, a ich zwycięstwa nie stanowiły niespodzianki.

Na mundialach, gdzie teoretycznie konkurencja jest ostrzejsza, bo startuje nie tylko więcej drużyn, ale i z całego świata, wcale nie jest trudniej. Awans zdobywa się...

