Jan Maciejewski: Organizacja, która przestała wierzyć w prawdę Fotorzepa/ Robert Gardziński

To skojarzenie, któremu coraz trudniej się oprzeć. A i nie pomaga w tym nazwisko bohatera niedawnego zamieszania, który tak bardzo chciał się pozbyć swojego stanowiska, że aż wzmocnił swoją pozycję na nim. Nie ma co się czepiać nazwisk, ale czy to przypadkiem sam Reinhard Marx nie zaczął grać w tę grę, nadając jednej ze swych książek tytuł „Kapitał" czy fotografując się przy grobie „tego drugiego" Marksa? Skoro sami hierarchowie bawią się z nami w skojarzenia, to czy nas, nic nieznaczących świeckich, można oskarżyć o myślozbrodnię, kiedy przymykając lekko powieki, przenosimy się w czasie?