Wilhelm Sasnal. Właściwy artysta we właściwym momencie

Obrazy Wilhelma Sasnala znajdują się obecnie w kolekcjach prestiżowych instytucji na całym świecie, co znaczy więcej niż budzące emocje ceny na aukcjach. Ale i tam za jego prace trzeba płacić dużo.

W warszawskim Muzeum Polin trwa wystawa Wilhelma Sasnala „Taki pejzaż". Prezentowane na niej prace w przeważającej części dotyczą Holokaustu. Ale to tylko jeden z wątków twórczości artysty, choć on sam przyznaje: – Odczuwam potrzebę powracania do tematu historii, Holokaustu, stosunku Polaków do niego. Wydaje się być dla mnie niewyczerpywalny, chociaż nieraz czuję przesyt.

– Pejzaż to temat nośny na tyle, by objąć wiele spraw, nie tylko związanych z zagładą Żydów, ale również ze współczesnym rasizmem, ksenofobią w Polsce i gdzie indziej – uważa kurator wystawy Adam Szymczyk. – Są tu obrazy dotyczące odległych miejsc i sytuacji, które pozornie wydaje się, że nie mają wiele wspólnego z tematyką, którą zajmuje się Muzeum Polin. Ale my to widzimy inaczej.

Około 80 proc. prezentowanych dzieł pochodzi z pracowni artysty, ale można zobaczyć też prace, które były eksponowane już na pierwszej obszernej prezentacji Wilhelma Sasnala „Lata wa...

