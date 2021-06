„Gladiator” zawsze pierwszy

Autor powieści Przemysław Piotrowski poleca w "Plusie Minusie".

Moja nowa powieść „Krew z krwi" to książka z pogranicza kryminału, thrillera i powieści obyczajowej. Opowiada o pisarzu, który wychowuje śmiertelnie chorego syna. W pewnym momencie dochodzi do morderstwa. Sprawca wysyła list do wszystkich redakcji, żądając, aby autor wskrzesił swoją serię książek. W przeciwnym razie będzie dalej zabijał. Powieść jest różnorodna gatunkowo, podobnie jak moje upodobania literackie – począwszy od kryminałów, aż po literaturę piękną.

Moim wielkim odkryciem ostatnich miesięcy był Szczepan Twardoch i jego „Król" oraz „Królestwo". Są to absolutne arcydzieła. Kolejnym pisarzem wartym uwagi jest Jakub Małecki i jego powieści obyczajowe. Ma ogromny talent do opisywania zwykłych, codziennych spraw. Świetne kryminały pisze niedoceniany, co mnie bardzo dziwi, Mieczysław Gorzka. Odnoszę wrażenie, że mamy podobny sposób myślenia, tworzenia bohaterów i fabuły. Niesamowicie potrafi trzymać w napięciu, a jego pomysły fabularne są nies...

