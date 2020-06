Zbuduj sobie kamienicę materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Burano to malownicza wyspa położona na Lagunie Weneckiej, oddalona od miasta tysiąca kanałów o jakieś 7 km. Największy rozwój przeżywała niemal 500 lat temu, głównie dzięki koronkom produkowanym w miejscowych zakładach rzemieślniczych. Dziś żyje z turystyki, a zwiedzających przyciąga ciągnącymi się wzdłuż kanałów kamienicami pomalowanymi na wszystkie kolory tęczy. Władze miasta sumiennie dbają o to, by barwy zbyt często się nie powtarzały.