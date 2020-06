Rzuć wszystko i jedź do Kalifornii Rzeczpospolita

Marcin Radomski

Kto z nas choć raz nie miał myśli, żeby rzucić wszystko i wyjechać? Serial stworzony przez Vicky Jones zaczyna się od esemesa o treści „ucieczka". Ruby wysyła go do swojego dawnego chłopaka Billy'ego. 17 lat wcześniej zawarli pakt, że jeśli jedno z nich otrzyma wiadomość o takiej treści, a drugie odpowie, to obydwoje rzucą wszystko i wyruszą w podróż z Nowego Jorku do Kalifornii, ekspresem przez Amerykę.