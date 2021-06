Kataryna: Mój znajomy gwałciciel

Jaś Kapela: „Znam wystarczająco dużo gwałcicieli i zgwałconych osób. Wszyscy są na wolności. Jeśli ofiara sobie nie życzy zgłoszenia na policję...".

Tak Jaś Kapela usprawiedliwia własną bierność wobec znajomych gwałcicieli, którym mógł uprzykrzyć życie, skutecznie zniechęcając do recydywy. Ale ofiary sobie nie życzyły. Ale czy nie o to chodziło w przeforsowanych kilka lat temu zmianach, żeby można było ścigać gwałcicieli wbrew woli ofiary, zmuszając ją „dla jej dobra" do uczestniczenia w postępowaniu niezależnie od tego, czego sama chce, i nawet wtedy, gdy sprawcy już wybaczyła, a może nawet nadal z nim żyje. Tak, są takie kobiety. Tak, mają do tego prawo.









Każdy, kto ma blade pojęcie o tym, przez co musi przejść zgwałcona kobieta podczas śledztwa i procesu, umie sobie wyobrazić, jaką traumą może być próba ukarania sprawcy jednego z najbardziej obrzydliwych przestępstw. Ale jakoś tak jest, że ta wiedza nijak się nie przekłada na rozwiązanie problemu tam, gdzie są jego przyczyny, a nie skutki. I tak, lewica, wiedząc, że ofiary w obawie przed traumą nie chcą zgłaszać gwałtów, wywalczyła pominięcie ...

