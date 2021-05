Piłkarze wyklęci. Gwiazdorzy, którym nie po drodze z kadrą

Karim Benzema. Zinedine Zidane uważa, że to najlepszy napastnik w historii francuskiego futbolu

Karim Benzema w Realu Madryt jest nie do zastąpienia, ale w reprezentacji Francji miejsca nie ma. Ostatnie sukcesy Francuzów – wicemistrzostwo Europy i triumf na mundialu w Rosji – oglądał w telewizji. Obejrzy tam też czerwcowe Euro. Nie jest zresztą pierwszym francuskim gwiazdorem, któremu nie po drodze z kadrą.

Osiem miesięcy przed Euro 2016 organizowanym na własnej ziemi Francuzi podejmowali w Nicei Armenię. Wygrali 4:0, Karim Benzema asystował przy otwierającej wynik bramce Antoine'a Griezmanna, w drugiej połowie w odstępie minuty strzelił dwa gole, może skompletowałby hat tricka, gdyby nie doznał urazu.

Oklaskujący go kibice nie spodziewali się, że są świadkami końca pewnego rozdziału we francuskim futbolu, a Benzema być może już nigdy nie założy koszulki z charakterystycznym kogutem. Nie założy na pewno, dopóki selekcjonerem będzie Didier Deschamps, czyli prawdopodobnie do mundialu w Katarze.

Deschamps przymykał oko, gdy za napastnikiem Realu ciągnęła się historia związana z korzystaniem z usług nieletniej prostytutki (w 2014 roku Benzema razem z Franckiem Ribery'm zostali uniewinnieni, sąd uznał, że nie byli świadomi wieku dziewczyny), ale kiedy mający sporo na sumieniu piłkarz posunął się do szantażu, wskazał mu drzwi.

Kilka tygodni po mec...

