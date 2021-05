Prof. Marek Konopczyński: Szkoła potrzebuje rewolucji

Uczniów, którzy byli offline, minister edukacji powinien objąć amnestią – mówi Joannie Ćwiek prof. Marek Konopczyński, pedagog członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Plus Minus: Zdalna edukacja trwa, z przerwami, już ponad rok. I od roku nauczyciele mówią o znikających z systemu dzieciach. Szkoły nie wiedzą, dlaczego niektórzy uczniowie nie uczestniczą w lekcjach zdalnych ani co się z nimi dzieje. Jaka jest skala tego zjawiska?

Nikt tego nie policzył. Ale też jak dotąd nikt nie określił kryteriów, które by świadczyły właśnie o „wypadnięciu" z systemu. Sam zastanawiam się, co to określenie właściwie znaczy. Czy uczeń wypada wtedy, gdy nie bierze regularnego udziału w lekcjach online? Dyrektorzy szkół mówili, że z systemu wypadły te dzieci, które nie logowały się na lekcje i nie wiadomo, gdzie były. W ubiegłym roku Warszawa doliczyła się 600 takich uczniów, Kraków i Poznań po około 200.

Pandemia pokazała, że nie da się przekształcić dydaktycznego modelu szkoły na model edukacji zdalnej. W rozumieniu tradycyjnej szkoły z systemu wypada ktoś, kto przez jakiś czas bez usprawiedliwienia nie przychodzi do ...

