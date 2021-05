USA i Chiny – Wojna Marzeń

Chiński przywódca Xi Jinping (na zdjęciu w parlamencie w marcu 2021 r.) wzywa partię do nowego Długiego Marszu, czyli zakrojonego na lata i wielką skalę starcia, podobnego do wojny z Kuomintangiem, jaką toczyli przed dojściem do władzy. Paralela w Chinach bardzo nośna, choć dla świata groźna w swym przesłaniu

AFP