Prof. Marian Zembala: Szumowski to odważny polityk

E-papierosy nie są bezpieczne, to po prostu trucizna. Ale lobby tytoniowe jest potężne, brutalne i agresywne. Jako minister zdrowia doświadczyłem tego na własnej skórze - mówi prof. Marian Zembala, kardiochirurg, transplantolog, minister zdrowia w rządzie Ewy Kopacz.

Plus Minus: Kardiolog to chyba najczęstsza specjalizacja wśród ministrów zdrowia. Zbigniew Religa, Mariusz Łapiński, pan. Co takiego mają kardiolodzy, że tak chętnie angażują się w politykę?

Nie wymieniła pani ministra szczególnie dobrze zapamiętanego – Jacka Żochowskiego.

Był ministrem w pierwszych rządach SLD–PSL w latach 1993–1997.

To jedna z najciekawszych postaci z ul. Miodowej, czyli z Ministerstwa Zdrowia. Ślady jego działalności pozostały w polskiej kardiologii do dzisiaj. To on rozwinął m.in. tę dziedzinę nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, szczególnie w zakresie nowoczesnej intensywnej terapii. Po prostu lepiej ją rozumiał od innych i dlatego z taką determinacją wprowadzał, podobnie zresztą było z onkologią w Bydgoszczy.

Kiedyś panowała opinia, że lekarz nie powinien zajmować się polityką zdrowotną. A mimo to właśnie oni zawsze zostają ministrami zdrowia.

Dobrym ministrem zdrowia może być również nie lekarz, ale z ...

