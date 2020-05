Męczeństwo gwiazdy nowej fali

Maj, 1968. Gdy w Paryżu studenci protestują przeciw konserwatywnym rządom we Francji, manifestując jednocześnie swą odrębność kulturową, w USA rosną napięcia na tle rasowym.

Do Los Angeles przylatuje amerykańska aktorka Jean Seberg (szczerze oddana roli Kristen Stewart), jedna z twarzy filmowej Nowej Fali, dzięki przełamującemu reguły występowi w rewolucyjnym „Do utraty tchu" (1960) Godarda. Na pokładzie samolotu poznaje jednego z liderów Czarnych Panter, z którym wdaje się w romans. Kobieta zaczyna finansować organizację, choć trudno stwierdzić, dlaczego to robi. Być może – jak sama to ujmuje – chce mieć wpływ na świat. Od męża słyszy tymczasem, że jak na razie jest odpowiedzialna co najwyżej za dwa rozpadające się małżeństwa. Mówiąc szczerze, trzy, gdyż nie można zapomnieć o Jacku O'Connellu (Jack Solomon), agencie FBI, który śledzi każdy jej ruch i słucha każdego jej słowa, tak bardzo oddając się pracy, że zaniedbuje własną żonę.

Nie ulega wątpliwości, iż tragiczne życie Seberg, zakończone samobójczą śmiercią, za którą pośrednio odpowiadało FBI, zasługuje na filmową biografię. Reżyser Benedict Andre...

