Mark Galeotti: Rosja nie jest gotowa na wojnę o Donbas

Putin groził interwencją na Ukrainie m.in. po to, by zmusić Kijów do negocjacji w sprawie Donbasu. Na zdjęciu: rosyjskie ćwiczenia wojskowe na Morzu Czarnym, 22 kwietnia 2021 r.

Przeciętnego Rosjanina nie obchodzi Donieck czy Ługańsk, nie przywiązuje takiej wagi do Ukrainy, aby być gotowym na widok powracających w trumnach chłopców jak z Afganistanu. Putin to wie - mówi Mark Galeotti, pisarz, znawca Rosji.

Plus Minus: Wracamy do świata zimnej wojny, jaki istniał do 1989 r., tylko tym razem zamiast Związku Radzieckiego przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych będą Chiny?

Nie ma wątpliwości, że dla Joe Bidena absolutnym priorytetem polityki zagranicznej jest powstrzymanie rosnącej potęgi Chin. To wywołuje zresztą zaniepokojenie wielu krajów, które nie chcą zostać sprowadzone do roli pionka na amerykańsko-chińskiej szachownicy. W tym Rosji. Paradoksalnie, gdy Biden nazwał Władimira Putina „mordercą", w Moskwie przyjęto to z oburzeniem, ale i z satysfakcją, jako sygnał, że Kreml jeszcze coś znaczy. Z tego samego powodu Putin straszył wywołaniem wojny na Ukrainie, byle wymusić na amerykańskim przywódcy spotkanie na szczycie jak za czasów Leonida Breżniewa, gdy Związek Radziecki i Stany Zjednoczone dzieliły świat.

Mimo wszystko to nie będzie zimna wojna w wersji 2.0. Ameryka jest wciąż potężna, ale przestała być hegemonem. O tym może się przekonać każdy, kto...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ