Facebook. Uwolnić się od algorytmu AdobeStock

Algorytmy to słowo, z którym wielu użytkowników sieci wiąże wszystko, co złe. Szczególnie widzowie filmu „Dylemat społeczny" mogli z ust osób, które od lat śledzą poczynania gigantów Doliny Krzemowej, dowiedzieć się, że to właśnie algorytmy są tym złem, które stoi za destrukcyjnym wpływem mediów społecznościowych. Wielu ekspertów zajmujących się ochroną prywatności postulowało ujawnienie algorytmów. Bo skoro mają tak duży wpływ na nasze życie, skoro decydują o tym, co widzimy w naszym oknie na świat – czy to będzie wyszukiwarka Google'a, czy lista aktualności na Facebooku – to powinniśmy wiedzieć, co to jest.