Futbolizacja życia prowincji

To publikacja naukowa, powstała wskutek obserwacji uczestniczącej, którą autor prowadził w czasie spotkań amatorskich klubów piłkarskich. Analizował także materiały zamieszczane przez drużyny w internecie. Ten raport z badania momentami czyta się jak reportaż o tym, co dzieje się w przerwie i po meczu takich drużyn, jak KS Huragan Lipniki czy Kanarki Małachowice. Punktem odniesienia jest jednak socjologiczna teoria kapitału społecznego. Jego poziom jest wysoki, gdy ludzie sobie ufają i współpracują. Autor zastanawia się więc, na ile amatorskie drużyny tworzą nową przestrzeń do kooperacji, bez której niemożliwe byłoby spełnienie formalnych wymogów, aby zorganizować mecz. Już bowiem drużyny z klasy B, czyli siódmej ligi, muszą mieć szatnie dla sędziów i zadaszenia dla zawodników rezerwowych.









„Między zagrodą a boiskiem" pokazuje, że obok czasu kościelno-liturgicznego rytm życia wsi wyznacza też czas piłkarski, a terminy wielu rodzinnych spotka...

