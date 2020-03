Jak narysować schron

Chyba każdy, kto był w przedszkolu, zna zabawę w głuchy telefon. Usadzone w rzędzie dzieci przekazują sobie szeptem zdanie. Na końcu zawsze się okazuje, że uległo ono zniekształceniu. Efekt bywa komiczny, niekiedy absurdalny. Z tej samej mechaniki korzysta „Podaj dalej!", wciągająca gra planszowa przeznaczona dla grupy od czterech do ośmiu osób.

Pudełko skrywa zestaw kart zawierających ponad 1700 słów, a także osiem notesów wielorazowego użytku wraz ze specjalnymi pisakami i szmateczkami do ich usuwania. Pierwszy z graczy losuje hasło, a następnie je rysuje. Na szkic nie powinien poświęcać zbyt dużo czasu, gdyż pozostali uczestnicy zabawy czekają – dlatego stara się jedynie uchwycić to, co w haśle najważniejsze. Kontur, przeznaczenie, proste skojarzenie. Drugi gracz musi odgadnąć hasło na podstawie rysunku poprzednika, a potem wykonać własny szkic i przekazać go następnemu delikwentowi. I tak aż do wyczerpania się osób biorących udział w rozgrywce.









Pewnie wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych taka gra nie miałaby sensu, gdyż każdy jej uczestnik stworzyłby arcydzieło. Na szczęście przeciętni ludzie nie są wielkimi artystami i mają problem z narysowaniem najprostszych rzeczy, choćby konia, schronu czy łososia. Efekty ich wysiłków bardzo często przypominają te z przedszkolnego głuchego tel...

