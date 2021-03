Długi cień Golema Wikimedia Commons, Domena Publiczna

Na spotkanie gości Muzeum Żydowskiego w Berlinie wyjechał robot. Późny wnuk postaci, której poświęcono otwartą właśnie wystawę. Potomek – i to w prostej linii – Golema, głównego bohatera jednej z najważniejszych, najszerzej obecnych w żydowskim folklorze legend. Uformowany z gliny, wezwany do życia przy pomocy kabały praktycznej – odczytaniu w 231 kombinacjach hebrajskiego alfabetu. Konkretnych recept na stworzenie Golema jest zresztą tyle, co autorów piszących na jego temat.