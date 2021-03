Archipelag trolli i dronów

Odkąd Robinson Crusoe dotarł na bezludną wyspę, motyw odizolowanego skrawka ziemi na stale zadomowił się w popkulturze. Był w klasycznych „Szwajcarskich Robinsonach", w świetnym dramacie wojennym „Piekło na Pacyfiku", a niemal dwie dekady temu przypomniał go serial „Lost". Twórcy gry komputerowej „The Survivalists" również po niego sięgnęli, wykorzystując w ciekawy, choć nie nowatorski sposób.

Produkcja Team17 utrzymana jest w stylu charakterystycznym dla starych japońskich gier role-playing rodem z 16-bitowych konsol. Oznacza to widok z lotu ptaka, niewielkie pikselowe postacie, wreszcie mnóstwo biegania i zbierania przedmiotów. To nie przypadek. Główny bohater ląduje na bezludnej wyspie, która z czasem okazuje się sporych rozmiarów archipelagiem. Następnie samotnie bądź w towarzystwie innych graczy (do trzech) przemierza skrawek lądu wzdłuż i wszerz. Spotyka trolle, tygrysy, pumy, a także znajduje wiele dziwnych skarbów. Pamiątek sprzed setek lat, ale i nowoczesnych urządzeń, np. dronów. Skąd się tu wzięły? To tylko niektóre z zagadek, które przyjdzie rozwiązać grającemu.









Głównym celem „The Survivalists" jest oczywiście wydostanie się z wyspy. Gracz gromadzi więc przedmioty i następnie wytwarza z nich inne, bardziej przydatne urządzenia. Chociażby łóżko ułatwiające odpoczynek czy... portale przyspieszające podróżowanie pomiędzy różnym...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ