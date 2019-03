Patologia końca lat 80.

Mariusz Zielke ma ciekawy życiorys. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i przez długie lata zajmował się gospodarką. W 2005 r. zdobył nagrodę Grand Press za teksty o giełdowych zmowach. Kiedy pracę stracił, założył własną gazetę internetową. Dopiero potem zajął się pisaniem powieści. Do dziś wydał ich już kilkanaście.

Bohaterką jego „Dobrego miasta" jest dziennikarka wracająca w rodzinne strony, by napisać tekst o zbrodni, która wstrząsnęła opinią publiczną. Trzech mężczyzn porwało żonę lokalnego przedsiębiorcy. I chociaż okup odebrano, kobietę zamordowano. Obecnie mordercy czekają na proces. Małgorzata szybko odkrywa, że choć ich wina nie budzi wątpliwości, to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać.

Jej dziennikarskie śledztwo to tylko część powieści. Zielke zdecydował się bowiem na nietypowy zabieg i zagłębił w życiorysy przestępców. Opisuje dzieciństwo spędzone w patologicznych domach i młodość w miasteczku, w którym nadzieję mają tylko głupcy. Nie szczędzi przy tym wulgaryzmów, scen seksu czy przemocy, jednak stara się wyjaśnić, co pchnęło mężczyzn do złamania prawa. Szkoda trochę, że rzeczywistość tę opisuje schematycznie. Tu wszyscy są źli, począwszy od zwykłych obywateli, a na biznesmenach i duchownych skończywszy. Zgnilizna moralna m...