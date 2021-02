W stulecie urodzin. Legenda Kazimierza Górskiego Kazimierz Górski i jego bohaterowie z Wembley przed londyńskim hotelem (od lewej): Jerzy Gorgoń, Jan Domarski i Jan Tomaszewski PA Images/Getty Images

2 marca mija 100. rocznica urodzin trenera. Kiedyś cała Polska go znała i lubiła. Gdy pięściarze, lekkoatleci czy kolarze zdobywali tytuły i medale, Polacy, ciesząc się, wzdychali: żeby tak piłkarze... Aż w końcu przyszedł Górski i dał nam to, na co czekaliśmy.