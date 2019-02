Karl Lagerfeld, kreator siebie

Schowany za starannie wyreżyserowanym wizerunkiem, homoseksualista, odludek i mól książkowy – zmarły niedawno dyktator mody Karl Lagerfeld przez kilkadziesiąt lat skutecznie budował potęgę Chanel.

O jego odejściu z domu mody Chanel mówiono od lat, plotkowano o jego ciężkim stanie zdrowia, spekulowano o następcach u sterów słynnej marki. No i stało się. We wtorek 19 lutego Karl „Kaiser" Lagerfeld, najbardziej znany kreator mody na świecie, zmarł w wieku 85 lat na raka trzustki.

Poza licznymi sukcesami na wybiegach na usługach wielu domów mody dokonał czegoś znacznie cenniejszego: stworzył kreację własną. Była to kreacja iście teatralna, wytwór wyobraźni: człowiek od stóp do głów w czerni, we fraczku a la Ludwik XV, w sztywnym weimarskim kołnierzyku pod szyję, rękawiczkach bez palców, na których roiło się od metalowych pierścieni. Siwe włosy zaczesane w ogonek, twarz upudrowana, oczy zasłonięte ciemnymi okularami, bez których publicznie nikt go do niedawna nie widział.

A jednak w tym anachronicznym i sztucznym przebraniu stał się dla mody tym, czym kiedyś Madonna stała się dla muzyki pop. Megagwiazdą, symbolem włączenia przeszłości w ter...