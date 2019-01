Prof. Andrzej Nowak: Polska, czyli wiara, republika i niezgoda na zniewolenie

Nasza klasa średnia, jeszcze karmiona rozmaitymi kompleksami, zaczyna wreszcie dostrzegać, że Polska wcale nie jest jakoś dużo gorsza niż Francja, Wielka Brytania czy Niemcy - mówi prof. Andrzej Nowak, historyk.

Jesteśmy narodem bez skazy – nigdy nie było w Polsce antysemityzmu, tylko ziemia obiecana dla prześladowanych z całej Europy. Cnotliwa polska szlachta myślała tylko o tym, by oświecać chłopstwo. Wszystko co złe, to zawsze inni: zaborcy, okupanci, komuniści. My byliśmy przedmurzem chrześcijaństwa i walczyliśmy za wolność waszą i naszą...

W naszej debacie publicznej funkcjonuje figura tzw. kołtuna polskiego, który właśnie w ten sposób ma widzieć polską historię. I przedstawiciele takiego gatunku na pewno istnieją, ale ani nie dominują wśród czytelników książek historycznych, ani nie są niczym wyjątkowym, odróżniającym nas od Anglików, Niemców, Rosjan, Czechów czy Szwedów.

Kołtun angielski i kołtun szwedzki?

W historii interesuje ludzi to, co przedstawia ich własny naród w dobrym świetle. Lubię chodzić po zagranicznych księgarniach i widzę, co zapełnia najwięcej miejsca na półkach. To np. historia wojskowa i starcia, w których „nasi" są wi...