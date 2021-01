Genetyk Jennifer Castaneda: Diagnoza prenatalna precyzyjna, trudniej z prognozami

W życiu zawodowym poznałam wiele osób, które zadecydowały o kontynuacji ciąży po niepomyślnej diagnozie prenatalnej, a dostrzegają w swoich przeżyciach również aspekty pozytywne, niekoniecznie piekło - mówi dr nauk med. Jennifer Castaneda, genetyk.

Plus Minus: „Konsekwencją decyzji Trybunału Konstytucyjnego (...) może być znaczne ograniczenie wykonywania i rozwoju badań prenatalnych w naszym kraju" – pisze w oświadczeniu Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Obawia się pani zahamowania rozwoju medycyny?

Niekoniecznie. Diagnostyka prenatalna obejmuje znacznie szerszy zakres badań niż diagnozowanie wad letalnych. Badania rutynowe ultrasonograficzne wykonywane u wszystkich kobiet w ciąży są częścią diagnostyki prenatalnej, a rzeczą naturalną jest, że rodzice chcą się dowiedzieć więcej o swoim dziecku. Natomiast jeśli ostatecznie dojdzie do zmiany ustawy aborcyjnej, to zmieni się kwestia celowości badań prenatalnych; nie będą one już niemal w żadnym wypadku powiązane z aborcją z powodu poważnych wad u płodu, a raczej ze staraniem, by szczególnie wspierać rodziców, u których wyniki diagnostyki są nieprawidłowe.

Jak często rodzą się dzieci z poważnymi wadami?

Wrodzone wady...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! Dostęp do najważniejszych treści z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ