Płociński, Żukowski: Igrzyska pod presją mediów społecznościowych

– Tak jak zapatrzeni jesteśmy w takich gwiazdorów internetu, jak Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski, którzy potrafią wyciągać z tego same frukta. Ale są też tacy, którzy tego nie wytrzymują. I to jest nowy aspekt, o którym Krzysztof Rawa też zresztą pisze. To jest najistotniejsza zmiana w porównaniu z idolami z czasów przedinternetowych. Oni mogli się wyizolować. Jeśli chcieli być gdzieś na bezludnej wyspie, to byli. Dzisiaj bezludnych wysp już nie ma – mówi Żukowski.

– To nie pierwszy turniej olimpijski, podczas których Polakom idzie na początku źle. Potem to się jakoś rozkręcało i kończyło się zawsze na tych 11 medalach, przynajmniej w ostatnich latach. Od nieudaczników i darmozjadów wymyślano olimpijczyków zawsze i to nie jest element nowy. Natomiast to co jest nowe, to że tego jest coraz więcej wraz z rozwojem mediów społecznościowych, bo jest coraz więcej kanałów, gdzie tę nienawiść można wyrazić – opowiada szef sportu „Rz”.

Czego możemy się spodziewać po kolejnych dniach igrzysk? Czy zdobycie przez Polaków 11 medali wciąż jest prawdopodobne? A może do szczęścia wystarczy nam jeden medal, ale w sporcie, który rozpala naszą wyobraźnię? O tym wszystkim dyskutują redaktorzy „Rzeczpospolitej” i „Plusa Minusa”.