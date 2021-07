Robert Mazurek: Perła w małży

Letnie upały, rekreacyjne okoliczności przyrody, działking czy urloping, kolacyjki w knajpkach nad morzem – to sprzyja, wtedy częściej sięgamy po białe winko. Winko, słowo znienawidzone przez branżę. I my dziś ze wzgardą odrzucimy i samo słowo, i wszelkie letnie, marne winka, które braki w smaku muszą nadrabiać urokami lata. Dziś będą wina, którym żadna proteza nie jest potrzebna, które bronią się w każdych warunkach.

Któryż to już raz opisuję apelację Rias Baixas (wymawiamy „rijas bajszas"), w której króluje jeden tylko biały szczep albarino, z portugalska zapisywany jako alvarinho?! Jak można zachwycać się winami z jednej tylko odmiany winogron, jak można doszukiwać się różnic w smaku, spyta ktoś. Och, szanowni państwo, popróbujcie, a się przekonacie. Dobrze zrobione wino z hiszpańskiej Galicji powinno być lekko mineralne i cytrusowe. My jednak mierzymy dziś wyżej niż „dobrze zrobione wino", nam w galicyjskich małżach trafiła się perła. A perła nazywa się Albamar i swą winnicę ma nad samym oceanem, niedaleko słynnego Santiago de Compostella. Rodzina Albamar, jak wszyscy, uprawia winorośl na pergolach, by nadmorska bryza osuszała grona z nadmiernej wilgoci, ale to, co uzyskują, dalekie jest od przeciętności.









Jeśli ktoś chce poznać Rias Baixas, powinien zacząć od Albamar 2019 (zdecydowany, cytrusowy aromat, takiż smak, leciutko słonawe), ale ta familia ...

