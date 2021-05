Podziękowanie i wdzięczność

To odznaczenie jest efektem naszej dojrzałej refleksji nad polskim doświadczeniem dwóch totalitaryzmów w XX wieku - mówi dr Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego.

Plus Minus: Jakie wartości stara się promować Instytut Pileckiego, wskazując kandydatów do odznaczenia medalem Virtus et Fraternitas?

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dewizę odznaczenia, czyli męstwo i braterstwo. W czasie wieku konfliktów, a zwłaszcza w czasie II wojny światowej polscy obywatele stali się wygnańcami na swojej ziemi, a także na wszystkich kontynentach. W tym okresie państwo polskie nie istniało, a rząd na uchodźstwie nie miał mocy, aby opiekować się wszystkimi potrzebującymi opieki. Polacy byli skazani na pomoc ludzi, którzy często sami znajdowali się pod opresją totalitarną, sami dużo ryzykowali, niekiedy własnym życiem, aby wspierać, pomagać, ratować ich życie. I te dwie wartości: męstwo, które trzeba było wykazać, aby pomóc, oraz poczucie wspólnoty, która przekracza podziały etniczne, językowe, religijne, dostrzeganie w potrzebującym człowieku jego godności, to są kluczowe wartości, na które wskazujemy, przyznając to odznaczenie. Są one ważne, bo pre...

