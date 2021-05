Kosmiczne dary losu

Sporo się ostatnio pisze o tym, jak długi ciąg nieprawdopodobnych przypadków złożył się na powstanie Ziemi i ludzkości na niej. Lewis Dartnell, astrobiolog, poszedł dalej i prześledził, czym ludzkość została obdarowana przez planetę zaraz na starcie i potem. „Ziemia nas stworzyła", sumuje Dartnell, a w dodatku szczodrze nam pomagała, przedłużając pasmo sprzyjających cudów.

Autor wskazuje, że decydujący wpływ miał klimat, jego wahania i skoki – były to jednak zmiany sprzyjające albo wymuszające pozytywne reakcje (np. migracje). Klimat pozwolił na rozwinięcie się rolnictwa. Gdy potrzeba było drewna, dostarczyły go lasy, przygotowane wcześniej przez planetę z wodorostów jeziornych, które dały początek roślinom. „Świat jako maszyna wiatrowa" umożliwił coraz dłuższe wyprawy po morzach; w efekcie doszło do odkryć geograficznych. Planeta wyprodukowała dla nas węgiel, ropę naftową i złoża metali, jakby przewidując, co będzie nam niezbędne na poszczególnych etapach rozwoju.









O tym wszystkim Dartnell pisze potoczyście i kompetentnie. Mapy pokazują, jak i kiedy odbywały się wielkie migracje, w wyniku których ludzie emigrujący z Afryki rozleźli się po wszystkich kontynentach. Ciekawe rzeczy autor ma do powiedzenia na temat efektu cieplarnianego: pod koniec kredy, 66 mln lat temu, poziom wód na Ziemi był o 300 metrów wyższy n...

