Tomasz Terlikowski: Zgadzam się z feministkami

I tak zostałem feministą. A przynajmniej – jak to napisał jeden z moich znajomych – pokazałem, że katoliccy fundamentaliści mogą wchodzić w koalicję z fundamentalistkami lewicowymi.

O czym mowa? O projekcie zmian prawnych dotyczących definicji gwałtu. Posłanki Lewicy (Anna Maria Żukowska, Joanna Senyszyn, Paulina Matysiak i Anita Kucharska-Dziedzic) przedstawiły do konsultacji projekt zmiany definicji gwałtu, a konkretniej – dopisania do polskiego prawa jeszcze jednego elementu. Jak dotąd karze podlega ten, „kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego", a posłanki lewicy zaproponowały, by podlegał jej także ten, „kto nie uzyskał wyraźnej i świadomej zgody na kontakt seksualny".

Ich zdaniem jest to zgodne z konwencją stambulską, którą podpisała Polska. A ja, choć akurat ze wspomnianą konwencją nie zawsze mi po drodze, taką zmianę wspieram. Dlaczego? Tak się bowiem składa, że po pierwsze, utrudni ono orzekanie na korzyść gwałcicieli w oparciu o tezę, że ofiary za mało spektakularnie się broniły. Po drugie, ograniczy możliwości wykorzystywania seksualnego kobiet. Oczywiście prawo musi być je...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ