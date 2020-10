Dezinformacja. Atak na umysły

Jaką rolę pełni dezinformacja w rosyjskim arsenale wywiadowczym? Czy po narzędzia dezinformacji sięgają inne światowe służby? Jaka jest rola tych narzędzi na współczesnym polu walki? I czy polskie służby potrafią sobie radzić z ofensywnymi działaniami innych państw?



Czy tzw. technologia deep fake rozwinie się do tego stopnia, że już zupełnie nie będziemy w stanie dociec do tego, czy nagranie wideo jest prawdziwe, czy jednak zostało zmontowane w sposób niezauważalny nawet dla najlepszych programów i ekspertów? A jeśli tak, to jak się przed tym bronić? W jaki sposób zmienić nasze postawy, podejście do informacji i w zasadzie całe życie społeczno-polityczne, by nie dać się rozgrywać służbom, którym zależy na destabilizacji naszego społeczeństwa?