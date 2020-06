Ks. Piotr Pawlukiewicz. Księża na Księżyc! Tylko co dalej? Mirosław Owczarek

Ks. Piotr Pawlukiewicz

Wydaje mi się, że za jakiś czas, nawet jeśli pojawi się informacja o tym, że biskup był homoseksualistą i pedofilem, to Polak machnie na to ręką i przełączy się na inny kanał telewizyjny, by zobaczyć, czy Legia wygrała. Tak bardzo będziemy zmęczeni już tym ciągłym rozgrzebywaniem tematu Kościoła.