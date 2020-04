Janina Lewandowska, feministka w chmurach

Jej pasją okazało się lotnictwo. Latała na szybowcach, skakała ze spadochronem. Kiedy miała 20 lat, wzięła udział w konkursie skoków w Paryżu. Jako pierwsza Europejka skoczyła z wysokości ponad 5 tys. metrów. W 1936 r. ukończyła Wyższą Szkołę Pilotażu na poznańskiej Ławicy. Jednocześnie była członkinią Aeroklubu Poznańskiego. Brała udział w pokazach podniebnych akrobacji.

W 1938 r. przeniosła się do Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, gdzie odbywała szkolenia z zakresu obsługi tzw. telegrafów Hughesa – urządzeń służących do przekazywania informacji na odległość za pomocą linii telegraficznych. Lewandowska odbyła też kursy radiotelegraficzne we Lwowie i w Dęblinie. Nauczyła się pracować ze stukawkami, czyli aparatem do odbioru wiadomości przekazywanych kodem Morse'a. Uczestnicy takiego szkolenia tworzyli przyszłe służby pomocnicze wojska. Janina pracowała też jako urzędniczka na Poczcie Głównej w stolicy Wielkopolski. Zdaniem pisarki Marii Nurowskiej, autorki książki o Lewandowskiej, była prekursorką feminizmu.

We wrześniu 1939 roku uczestniczyła w wojnie obronnej. Najprawdopodobniej 22 września dostała się do niewoli sowieckiej w rejonie Husiatynia. Znalazła się w transporcie jeńców skierowanych do Ostaszkowa. Przebywała w nim do listopada 1939 r., skąd 6 grudnia przeniesiono ją do Kozielska. Ukrywała przed Rosjanami swoje pokrewieństwo z generałem, fałszując datę urodzin i podając nieprawdziwe imię ojca. 20 kwietnia 1940 r. wywieziono ją z obozu w nieznanym kierunku. Została zamordowana 22 kwietnia w lesie katyńskim.

Zginęła w swoje 32. urodziny. W momencie śmierci posiadała stopień podporucznika.

Zostawiła męża płk. inż. Mieczysława Lewandowskiego, z którym pobrała się w czerwcu 1939 r. Był instruktorem szybownictwa, wcześniej ją szkolił. Podczas wojny obronnej służył w 307. Dywizjonie Myśliwskim Nocnym „Lwowskich Puchaczy" oraz 305. Dywizjonie Bombowym „Ziemi Wielkopolskiej". Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii, w 1964 r. popełnił samobójstwo.

W 1943 r. Niemcy odnaleźli szczątki Lewandowskiej, ale nie ogłosili tego. Jej czaszkę członek niemieckiej ekipy ekshumacyjnej prof. Gerhard Buhtz wywiózł do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (wówczas Breslau). W 1945 r. kości trafiły w ręce polskiego badacza prof. Bolesława Popielskiego. Ten ukrył je przed komunistycznymi służbami. W 2005 r. czaszka Lewandowskiej została zidentyfikowana dzięki zastosowaniu tzw. metody superprojekcji. 4 listopada 2005 r. złożono ją w grobowcu rodziny Muśnickich na cmentarzu w Lusowie. Rekonstrukcję czaszki można oglądać w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego. W 2007 r. Janina Lewandowska została pośmiertnie awansowana na porucznika.