Goło i niewesoło, czyli miłość w czasach pornograficznej rewolucji

Dlaczego pornografia niszczy społeczeństwo? Jak wypacza relacje, uprzedmiotawia drugą osobę, deformuje oczekiwania i utrudnia budowanie związków? Czy internetową pornografię należy zakazać, czy po prostu ograniczyć do niej dostęp? A jeśli tak, to czy w ogóle jest to wykonalne? Osaczeni przez porno – to główny temat najnowszego wydania „Plusa Minusa”.