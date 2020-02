Jak Cichy i Wielicki Mount Everest zdobywali

Pierwsi zdobywcy Mount Everestu zimą, Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, wspominają w rozmowach z Łukaszem Majchrzykiem polską wyprawę sprzed 40 lat. Obaj na najwyższym szczycie Ziemi stanęli 17 lutego 1980.

Leszek Cichy: Z wypraw przyjeżdżaliśmy raczej biedni

Plus Minus: Na słynnym zdjęciu po zdobyciu Everestu pan i Krzysztof Wielicki trzymacie w rękach torty. Jak udało się je przygotować?

Na wyprawę mieliśmy specjalnie przygotowany prowiant. W zapasach wojskowych były wtedy dwukilogramowe chleby w cienkich, blaszanych pojemnikach. Mieliśmy takie bochenki oraz, specjalnie dla nas robione, trzy rodzaje ciast: babkę piaskową, makowiec i keks. Z połączenia jednego z drugim oraz masy jajecznej, zrobionej przez Ryszarda Dmocha do spółki z kucharzami udało się coś takiego przygotować. Zdaje mi się, że jakoś wybitnie pyszne te torty nie były.

Ciasta zabraliście na wypadek sukcesu?

To były nasze „umilacze". Trzeba pamiętać, że to był 1979 rok, więc sklepy były puste i nie było łatwo dostać takich rarytasów. O wielu sprawach decydowały znajomości, układy. To nie była nasza pierwsza wyprawa, więc byliśmy znani w MON. Trzeba było mieć zgodę ministerstwa na skorzystanie...

