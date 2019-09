Janusz Noniewicz: Język mody nas łączy

Przekraczanie kodu kulturowego odnosi się do zasłaniania i odsłaniania ciała. Tego, co dopuszczalne i niedopuszczalne, prywatne i publiczne. W ubraniu toczy się spór między kulturą dionizyjską a apollińską - mówi Janusz Noniewicz, kierownik Katedry Mody ASP w Warszawie.

Dlaczego kobiety nie noszą już nakryć głowy?

Czekam, aż ktoś na to pytanie wreszcie odpowie... Być może sam zdążę. Wychowałem się w latach 60. i 70. Większość kobiet nosiła wtedy nakrycia głowy. Chustka była elementem zarówno codziennego ubioru, jak i mody. Bo nosiły ją przecież kobiety w miastach i na wsiach, nawet jeśli inaczej ją upinały. Nosiła ją też Brigitte Bardot – symbol seksu. I nagle nakrycia głowy w Polsce zniknęły.

Ale jakby pan to odczytywał?

W jakimś sensie jako gest wyzwolenia. Przykrywanie włosów ma racje religijno-moralne. Kobiece włosy już w bajkach miały znaczenie erotyczne. Na przykład królewicz w „Roszponce” wspinał się na wieżę właśnie po włosach. I chyba we wszystkich religiach zakryte włosy to wyraz skromności, nieodsłaniania się publicznie. Ciało kobiety w patriarchalnych kulturach jest traktowane restrykcyjnie, trzeba więcej zasłaniać, by spełnić ideał cnotliwości. A same nakrycia głowy to w ogóle bardzo bogaty temat pod w...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Czytaj w e-prenumeracie E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ