Czy Borys Budka powinien odejść ze stanowiska przewodniczącego PO? Odpowiedź Schetyny

- Potrzebne jest nowe otwarcie. Nie będę tutaj składał deklaracji personalnych odnośnie przyszłości PO. Potrzebna jest przebudowa, bardzo gruntowne przeorganizowanie Platformy. jeśli nie uda się tego zrobić nie zbudujemy skutecznej konstrukcji, która wygra z PiS-em w 2023 roku - odparł Schetyna.

A czy Schetyna byłby gotów stanąć znów na czele PO? - Ja uważam, że to by był zastępczy temat i trudny bardzo dla Platformy, która musiała by przyznać, że musi powrócić do poprzedniego przewodniczącego, bo obecny nie daje sobie rady - odpowiedział były przewodniczący Platformy.

- Od przewodniczącego bardzo dużo zależy, ale także od tych wszystkich, którzy muszą czuć się w projekcie odbudowy Platformy - podkreślił Schetyna.

- Ja zostawiałem Platformę, gdy miała 30-31 proc. poparcia, a teraz ma ok. 15 proc. to trzeba wyciągać wnioski. To nie jest przeciwko komuś, to w sprawie dobrej, sensownej zmiany w funkcjonowaniu partii - dodał.

- Przychodzi czas końca pandemii, przychodzi czas debaty w Platformie Obywatelskiej i konkretnych decyzji. Jeśli Platforma będzie w dobrej formie, jeśli będzie przygotowana gotowa, aby zorganizować opozycję, wtedy wygramy z PiS-em w 2023 roku - stwierdził Schetyna.