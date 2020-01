Siemoniak: Debata w PO bez mediów? Nie do obrony

Tomasz Siemoniak w rozmowie z Radiem Plus skrytykował decyzję o zamknięciu debaty. Przekonywał, że był zwolennikiem tego, by wydarzenie było otwarte.

- Spotkałem się organizatorami debaty i im powiedziałem, że to jest nie do obrony. Tak to chcieli zrobić, chcieli rozmawiać o sprawach wewnętrznych - trudno mieć do nich pretensje - mówił były minister obrony.

- Pewnie na przyszłość pomyślimy o cyklu debat, jestem do nich gotowy. Dziś wyciągamy wnioski z tego, że lepiej nie zamykać takich debat - dodał Siemoniak.

Wiceszef PO pytany, czy nie pójdzie w ślady Arłukowicza i nie zrezygnuje z kandydowania, zapowiedział, że „absolutnie nie”. - Będę walczyć do końca, do ostatniej minuty, bo walczę o pewną wizję Platformy, na której mi zależy, w której spędziłem 19 lat od pierwszego dnia. Kandyduję żeby wygrać i o tym rozmawiać - zadeklarował.