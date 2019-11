Jaśkowiak: Widzę, jak słabe sondaże ma Andrzej Duda

W środę poinformowano, że we wtorek wieczorem do prawyborów zgłosił się Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania zgłoszenie wysłał pocztą, a decyzję potwierdził na Twitterze. Napisał, że Polska potrzebuje silnej prezydentury, "która zatrzyma łamanie praworządności, wydobędzie kraj z chaosu partyjniactwa i przywróci wszystkim obywatelom prawdziwe poczucie wspólnoty".

Termin zgłaszania kandydatów do prawyborów prezydenckich w PO upływał we wtorek o północy. Jedyną kandydatką była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która oficjalnie zgłosiła się w poniedziałek. - Trzymam kciuki za panią Kidawę-Błońską, żeby w prawyborach wygrała walkę sama ze sobą - ironizował w #RZECZYoPOLITYCE szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

"Kandyduję, to jest jak najbardziej poważne"

Odpowiadając na zarzuty Borysa Budki i Rafała Grupińskiego, Jaśkowiak w RMF FM zapewnił, że jego kandydowanie jest "jak najbardziej poważne".

Europosłanka PO Danuta Huebner komentowała, że wysyłanie zgłoszenia w ostatniej chwili w kopercie "to nie było dobre rozwiązanie". - Ta koperta do końca będzie takim symbolem pewnej nieprzejrzystości - mówiła w Radiu Zet.

Jaśkowiak nie chciał odnieść się do tych słów. - Trzeba spojrzeć na to ze strony formalno-prawnej. Deklaracja została złożona w sposób prawidłowy. Organ, który został powołany do tego, by sprawdzić prawidłowość podpisów i te wszystkie inne elementy nie miał żadnych zastrzeżeń. Na zarządzie krajowym przedstawiłem swój pomysł na kampanię i zobaczymy co będzie dalej - oświadczył.