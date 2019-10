Tomasz Siemoniak: Powinniśmy do końca być lojalni wobec szefa

Platforma Obywatelska swojego kandydata w przyszłorocznych wyborach ma wyłonić do grudnia. - Wyobrażam sobie, że w drugiej turze będzie Kidawa-Błońska, Donald Tusk, Rafał Trzaskowski - powiedział Siemoniak.

Gość Konrada Piaseckiego mówił również o zmianach na szczycie Platformy Obywatelskiej i pozycji Grzegorza Schetyny. – Jeśli mamy szefa, to powinnyśmy być lojalni do końca wobec niego, póki jest szefem. On nie odmawia poddania się weryfikacji wyborczej na początku przyszłego roku - powiedział.

- Ostrzenie sobie zębów, zwłaszcza w mediach, anonimowo w mediach, nie podoba mi się - dodał.

Siemoniak zadeklarował również, że gdyby Izabela Leszczyna kandydowała na stanowisko szefowej klubu, to oddałby na nią swój głos. - Są takie osoby w Platformie czy w Koalicji Obywatelskiej, które mają zaufanie wszystkich stron i dobrze klub poprowadzą - ocenił