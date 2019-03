Neumann o Koalicji Europejskiej: Mrówka może jechać na słoniu

Szef klubu PO przekonywał na antenie RMF FM, że stworzona pod egidą Platformy Obywatelskiej Koalicja Europejska ma charakter partnerski i jest zbudowana na zaufaniu.

Neumann zapewnił, że rozmowy w ramach koalicji o tym kto zajmie jakie miejsce na listach będą miały "dobry koniec".

Szef klubu Platformy zapowiedział też, ze jeszcze dziś Koalicja chce zarejestrować komitet wyborczy w PKW, a skład list Koalicji Europejskiej poznamy przed 16 kwietnia.|

Neumann zapewnił też, że komitet opozycji będzie nosił nazwę Koalicja Europejska. - Myśmy się porozumieli. Ta koalicja polega też na zaufaniu. Długo budowana z pięciu podmiotów, plus wspierające środowiska, więc to takie puzzle dość duże rozłożone. Ale udało się je złożyć - podkreślił. - To jest partnerska koalicja, nikt by do niej nie wszedł, gdyby nie chciał - dodał.

Na uwagę prowadzącego wywiad Roberta Mazurka, że jest to "partnerstwo mrówki ze słoniem", Neumann odparł, iż "mrówka na tym słoniu może kawałek drogi przejechać". - Więc wszyscy mają w tym interes, bo inaczej nie byłoby koalicji - dodał.

Koalicję Europejską tworzą PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni i Teraz!.