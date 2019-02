PO zaoferowało Ochojskiej miejsce na listach do PE?

Janina Ochojska miała otrzymać od PO propozycję startu w wyborach do PE z pierwszego miejsca na dolnym Śląsku - informuje "Wprost" podkreślając, że informacja ma charakter nieoficjalny.

Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej miała jeszcze nie podjąć decyzji co do tego, czy chce kandydować do PE.

Poniżej dalsza część artykułu

PiS na Dolnym Śląsku wystawia minister edukacji Annę Zalewską i minister ds. pomocy humanitarnej Beatę Kempę.

Gdyby Ochojska zdecydowała się na start, drugie miejsce na liście Koalicji Europejskiej na Dolnym Śląsku zająłby prawdopodobnie Jarosław Duda, współpracownik Schetyny.

W wyborach miałby za to nie wystartować Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia i były minister kultury.