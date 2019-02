Rafał Trzaskowski: W Polsce autorytety szybko się zużywają

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o możliwej walce o wspólny elektorat z partią Roberta Biedronia. - Jeżeli będziemy się bili o ten sam kawałek tortu, to będzie gorzej, ponieważ dobrze by było, gdyby opozycja się powiększała - ocenił.

Rafał Trzaskowski skomentował wczorajszą konwencję Wiosny, nowej partii Roberta Biedronia. Prezydent Warszawy powiedział, że wśród polityków Platformy Obywatelskiej "nie ma paniki".

- Zadajemy sobie mnóstwo pytań, przede wszystkim o to, czy uda mu się pozyskać nowy elektorat. Badania pokazują jednak, że to walka o ten sam kawałek tortu, jeśli uda mu się pozyskać nowy elektorat to dobrze dla całej opozycji - powiedział Trzaskowski w Polsat News.

Zdaniem Trzaskowskiego Biedroń może teraz bazować na "efekcie świeżości", a najbliższe miesiące pokażą prawdziwe rezultaty nowego ugrupowania.

- Trzeba wygrywać wybory, nie ma czasu na kłótnie. Powinny wygrywać wybory partie proeuropejskie. Ja kibicuję wszystkim, którzy chcą walczyć z PiS-em i ze spychaniem nas na margines europejskości - uważa prezydent Warszawy.