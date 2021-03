Olympique Marsylia: To my zdecydujemy o przyszłości Milika

Milik zagrał dotychczas w trzech meczach Olympique Marsylia, w których zdobył dwa gole (jednego z karnego) - przypomina Onet.

Do Marsylii Milik jest wypożyczony z Napoli do 30 czerwca 2022 roku, już teraz spekuluje się jednak, że sprowadzeniem Polaka zainteresowane są Inter Mediolan, AS Roma, Fiorentina a także Juventus Turyn, z którym Milik chciał porozumieć się już przed sezonem 2020/2021, ale wówczas temat transferu upadł.

Włoskie media piszą, że Milik mógłby odejść z Marsylii za 12 mln euro.