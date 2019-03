Szok w Madrycie. Klęska Realu z Ajaxem w Lidze Mistrzów

Real zdawał się być w komfortowej sytuacji - w pierwszym meczu w Amsterdamie wygrał 2:1 i przystępował do rewanżu w pozycji faworyta. Jednak już w 7. minucie goście wyszli na prowadzenie, po fatalnej stracie Realu, wyłożeniu piłki przez Dusana Tadicia do nadbiegającego Hakima Ziyecha i precyzyjnym strzale Marokańczyka. Zaledwie 11 minut później było już 0:2, znów po asyście Tadicia, który tym razem na czystą pozycję wyprowadził Davida Neresa. Oprócz bramek Real przed przerwą stracił na dodatek kontuzjowanych Lucasa Vazqueza i Viniciusa.

Na początku drugiej połowy minimalnie pomylili się Marco Asensio i Karim Benzema, ale gdy mogło się wydawać, że gospodarzy w końcu trafią do siatki, trzeci cios zadał Tadić - tym razem osobiście. Serbski zawodnik fantastycznie przymierzył zza pola karnego i trafił w samo okienko bramki strzeżonej przez Thibuata Courtoisa. Teraz Real potrzebował już nie jednego gola a aż trzech, by myśleć o awansie. Raz się udało - w 70. minucie Andre Onanę pokonał Asensio, ale zaledwie kilkadziesiąt sekund później Lasse Schoene kompletnie zaskoczył bramkarza Realu z rzutu wolnego, było już 1:4 i kwestia awansu do ćwierćfinału była rozstrzygnięta.

Dla Realu była to już czwarta z rzędu porażka w meczu na własnym stadionie - wcześniej "Królewscy" sensacyjnie przegrali w lidze z Gironą, a następnie dwukrotnie ulegli Barcelonie - raz w Pucharze Króla, a później w La Liga.

? RESULTS ?



?????? WHAT. A. NIGHT!



?? Ajax through to last 8 after stunning display against holders Real Madrid

?? Kane strikes in Dortmund to send Tottenham into quarter-finals#UCL pic.twitter.com/YLTKbjtviL